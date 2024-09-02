Резонансна справа про насилля над хлопчиком на пляжі Полтавщини — двом особам повідомлено про підозру

Насилля над хлопчиком на пляжі. Фото: скріншот з відео

Правоохоронці встановили осіб, які причетні до знущань над неповнолітнім хлопчиком на Полтавщині. Вони отримали підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у понеділок, 2 вересня.

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Хто отримав підозру

За інформацією правоохоронців, 15-річному та 22-річному місцевим мешканцям повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

"15-річному хлопцеві слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції повідомлено про підозру за частиною 4 статті 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Іншого фігуранта, 22-річного жителя селища Котельви Полтавського району, слідчі підозрюють за двома статтями: вчинення сексуального насильства та у втягнення неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність.

Що відомо про справу

У селі Котельва, що на Полтавщині, троє юнаків знущалися з 12-річного хлопця на пляжі — його побили та вчинили сексуальне насильство.

Подія сталася ще в середині червня цього року. Однак правоохоронні органи про даний факт дізналися лише 5 серпня і не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Третього хлопця поліцейські навіть не намагалися встановити.

Крім того, працівники поліції не внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину після звернення батьків потерпілого. Чотирьох осіб було відсторонено від виконання службових обовʼязків. Прокуратура ініціювала проведення службового розслідування.