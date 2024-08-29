Гибель пилота Алексея Меся на псевдо "Мунфиш" — детали

Алексей Месь. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

Отбивая российскую атаку 26 августа, погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь на псевдо "Мунфиш". В воздушном бою пилот уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины в четверг, 29 августа.

Читайте также:

Похороны Алексея Меся. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

Погиб пилот Алексей "Мунфиш" Месь

Как сообщили в ДК "Запад" Воздушных сил ВСУ, Алексей "Мунфиш" Месь героически провел свой последний бой в небе. 26 августа летчик во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

"Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни", — говорится в сообщении.

Прощание с пилотом. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

29 августа попрощаться с "Мунфишем" пришли его побратимы-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги. Почести с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29: полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея.

Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно.

Похороны Алексея "Мунфиша" Меся. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

Похороны Алексея "Мунфиша" Меся. Фото: Воздушное командование "Запад" ПС ВСУ

Обстоятельства гибели пилота

В Воздушных силах ВСУ не сообщили, на каком именно самолете Алексей "Мунфиш" Месь выполнял боевой полет 26 августа.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском военном ведомстве сообщил, что ведущий украинский пилот с позывным "Мунфиш" Алексей Месь погиб в крушении истребителя F-16, погиб во время "отражения крупнейшей в истории воздушной атаки" России на Украину".

Как отметили в CNN со ссылкой на свои источники, в ВСУ не считают причиной инцидента ошибку пилота.

"В настоящее время ведется расследование авиакатастрофы и к участию в нем будут приглашены международные эксперты", — сообщает CNN.