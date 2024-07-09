Незаконная добыча янтаря в Ровенской области — правоохранители задержали группу мужчин

Мужчины, незаконно добывавшие янтарь в Ровенской области. Фото: скриншот с видео

В Ровенской области разоблачили группу мужчин, незаконно добывавших янтарь. Они занимались этим на территории национального природного парка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram во вторник, 9 июля.

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Незаконная добыча янтаря

"Около 175 килограммов необработанных камней янтаря-сырца изъято у фигурантов во время проведения следственных действий. Его стоимость более 40 000 долларов", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что несколько граждан наладили незаконную добычу "солнечного" камня на территории Нобельского национального природного парка. Фигуранты также скупали янтарь различных фракций у других "копателей" без подтверждающих документов о его происхождении.

Во время обысков было изъято почти 175 кг необработанного янтаря, электронные весы, оборудование для проверки качества камней, мобильные телефоны, а также денежные средства на общую сумму более 430 тыс. грн в гривневом эквиваленте.

Пост Департамента стратегических расследований Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 7 июля в Луцке из машины у людей на обочине бросили гранату. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

Также 6 июля в Ровенской области произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.