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В Ровенской области разоблачили мужчин, которые незаконно добывали янтарь на территории парка

9 июля 2024 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Незаконная добыча янтаря в Ровенской области — правоохранители задержали группу мужчин
Мужчины, незаконно добывавшие янтарь в Ровенской области. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровенской области разоблачили группу мужчин, незаконно добывавших янтарь. Они занимались этим на территории национального природного парка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram во вторник, 9 июля.

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Незаконная добыча янтаря

"Около 175 килограммов необработанных камней янтаря-сырца изъято у фигурантов во время проведения следственных действий. Его стоимость более 40 000 долларов", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что несколько граждан наладили незаконную добычу "солнечного" камня на территории Нобельского национального природного парка. Фигуранты также скупали янтарь различных фракций у других "копателей" без подтверждающих документов о его происхождении.

Во время обысков было изъято почти 175 кг необработанного янтаря, электронные весы, оборудование для проверки качества камней, мобильные телефоны, а также денежные средства на общую сумму более 430 тыс. грн в гривневом эквиваленте.

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Пост Департамента стратегических расследований Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, 7 июля в Луцке из машины у людей на обочине бросили гранату. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.

Также 6 июля в Ровенской области произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.

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