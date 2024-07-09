Незаконний видобуток бурштину у Рівненській області — правоохоронці затримали групу чоловіків

Чоловіки, які незаконно видобували бурштин у Рівненській області. Фото: скриншот з відео

У Рівненській області викрили групу чоловіків, які незаконно видобували бурштин. Вони займалися цим на території національного природного парку.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Незаконне видобування бурштину

"Близько 175 кілограмів необробленого каміння бурштину-сирцю вилучено у фігурантів під час проведення слідчих дій. Його вартість понад 40 000 доларів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що декілька громадян налагодили незаконний видобуток "сонячного" каменю на території Нобельського національного природного парку. Фігуранти також скуповували бурштин різних фракцій у інших "копачів" без жодних підтверджуючих документів про його походження.

Під час обшуків було вилучено майже 175 кг необробленого бурштину, електронні ваги, обладнання для перевірки якості каміння, мобільні телефони, а також грошові кошти, на загальну суму понад 430 тис. грн в гривневому еквіваленті.

Допис Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 липня в Луцьку з машини в людей на узбіччі кинули гранату. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Також 6 липня у Рівненській області сталася автотроща, внаслідок якої загинуло 14 людей. Слідство висунуло низку версій, одна з яких — пошкодження колеса вантажівки.