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У Рівненській області викрили чоловіків, які незаконно видобували бурштин на території парку

9 липня 2024 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Незаконний видобуток бурштину у Рівненській області — правоохоронці затримали групу чоловіків
Чоловіки, які незаконно видобували бурштин у Рівненській області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Рівненській області викрили групу чоловіків, які незаконно видобували бурштин. Вони займалися цим на території національного природного парку.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram у вівторок, 9 липня.

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"Близько 175 кілограмів необробленого каміння бурштину-сирцю вилучено у фігурантів під час проведення слідчих дій. Його вартість понад 40 000 доларів", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що декілька громадян налагодили незаконний видобуток "сонячного" каменю на території Нобельського національного природного парку. Фігуранти також скуповували бурштин різних фракцій у інших "копачів" без жодних підтверджуючих документів про його походження.

Під час обшуків було вилучено майже 175 кг необробленого бурштину, електронні ваги, обладнання для перевірки якості каміння, мобільні телефони, а також грошові кошти, на загальну суму понад 430 тис. грн в гривневому еквіваленті.

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Допис Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 липня в Луцьку з машини в людей на узбіччі кинули гранату. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Також 6 липня у Рівненській області сталася автотроща, внаслідок якої загинуло 14 людей. Слідство висунуло низку версій, одна з яких — пошкодження колеса вантажівки.

поліція Рівненська область гроші бурштин Нацполіція

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