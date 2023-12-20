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В Сухопутных войсках объяснили, действительно ли отправляют на фронт с 18 лет

20 декабря 2023 16:28
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В Сухопутных войсках объяснили, действительно ли отправляют на фронт с 18 лет
Повестку дают для уточнения учетных данных. Фото: УНИАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Юноши в возрасте с 18 лет могут получить повестки, но только для уточнения информации в военкомате по месту жительства. Отправка на фронт по действующему законодательству осуществляется с 27 лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Повестка – это не отправка на фронт

По словам Фитьо, приписка к призывным участкам происходит с 17 лет. Впоследствии справка из военкомата нужна ребятам для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому они могут получить повестку для обновления данных.

"Да – им могут вручить повестку, тогда они просто появляются в свой ТЦК и СП, показывают справку об учебе или приходят с приписным свидетельством. А еще лучше – иметь все эти документы при себе и все эти вопросы сразу снимаются. Повестка – это не отправка на фронт. Повестка – это для уточнения учетных данных", — подчеркнул он.

Фитьо отметил, что отправка на фронт с 18 лет не осуществляется. Под мобилизацию сейчас подпадают исключительно мужчины от 27 лет.

Если молодой человек с 18 до 27 лет хочет служить в рядах ВСУ, он может сделать это на добровольной основе.

Напомним, во время пресс-конференции Президент Владимир Зеленский заявил о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляет полмиллиона мобилизованных.

Также Зеленский отметил, что новая волна мобилизации будет стоить украинскому бюджету 500 млрд грн. Этих средств у страны сейчас нет.

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