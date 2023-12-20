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У Сухопутних військах пояснили, чи справді відправляють на фронт з 18 років

20 грудня 2023 16:28
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
У Сухопутних військах пояснили, чи справді відправляють на фронт з 18 років
Повістку надають для уточнення облікових даних. Фото: УНІАН
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Юнаки віком з 18 років можуть отримати повістки, але лише для уточнення інформації у військоматі за місцем проживання. Відправка на фронт за чинним законодавством здійснюється з 27 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Повістка — це не відправка на фронт

За словами Фітьо, приписка до призовних дільниць відбувається з 17 років. Згодом довідка з військомата потрібна хлопцям для вступу до вищих навчальних закладів. Тому вони можуть отримати повістку для оновлення даних.

"Так, їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще — мати ці всі документи при собі, і всі ці питання відразу знімаються. Повістка — це не відправка на фронт. Повістка — це для уточнення облікових даних", — підкреслив він.

Фітьо зазначив, що відправка на фронт з 18 років не здійснюється. Під мобілізацію зараз підпадають виключно чоловіки віком від 27 років.

Якщо юнак з 18 до 27 років хоче служити у лавах ЗСУ, він може зробити це на добровільній основі.

Нагадаємо, під час пресконференції Президент Володимир Зеленський заявив про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також Зеленський зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

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