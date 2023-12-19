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Зеленський про демобілізацію — ми не можемо втратити найсміливіших людей

19 грудня 2023 19:10
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Зеленський про демобілізацію — ми не можемо втратити найсміливіших людей
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Питання демобілізації зараз є одним із найважливіших, його треба розв'язати першочергово і до залучення додаткових мобілізаційних сил. Треба напрацювати план, навіть якщо для цього будуть потрібні зміни до законодавства.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на своїй підсумковій пресконференції.

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За словами Президента, питання демобілізації зараз є одним із найважливіших. Процес має бути справедливим для військовослужбовців, тому це певний виклик для військового керівництва.

"Ми не можемо втратити найсміливіших людей. Щоб говорити про додаткові мобілізаційні сили, потрібно розв'язати питання щодо демобілізації. Це має відбуватися предметно і з великою повагою до бійців. У військових мають бути відрядження, відпустки та можливості переходу з одного місця на інше", — підкреслив він.

Це питання виносилося на Ставку, додав Зеленський. Далі потрібно напрацювати певний план, потім говорити з народними депутатами. Він зазначив, що, вірогідно, будуть потрібні зміни до законодавства, тому треба знаходити порозуміння в цьому питанні.

Зеленський підбиває підсумки 2023 року

У вівторок, 19 грудня, відбувається підсумкова пресконференція Володимира Зеленського. Він відповідає на запитання журналістів.

Зеленський вже заявив про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становить півмільйона мобілізованих.

Також він зазначив, що нова хвиля мобілізації коштуватиме українському бюджету 500 млрд грн. Цих коштів у країни зараз немає.

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