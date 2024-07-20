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В ЦПИ объяснили, как россияне используют убийство Ирины Фарион

20 июля 2024 23:57
Дмитрий Галушка - Редактор
Убийство Ирины Фарион - как реагирует Россия
Ирина Фарион. Фото: Reuters
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские нарративы по убийству Ирины Фарион сейчас не представляют опасности для украинского информационного поля. При этом россияне продолжают пытаться расколоть украинское общество.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона в субботу, 20 июля.

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Коваленко отметил, что по итогам анализа охватов российских вбросов стало ясно, что некоторые из них не доходят даже до ста тысяч. При этом враг продолжает делать ставку на раскол в украинском обществе.

"Россия будет пытаться вокруг этого убийства строить разные конспирологические теории и отводить собственный интерес на второй-третий план. Мол, что российского следа здесь быть не может, хотя наибольшую выгоду от этой трагедии получат россияне, ведь они получили поле для конспирологий и раскалывающих элементов", — отметил Коваленко.

Кроме всего прочего, таким образом, захватчики пытались показать части общества, что они могут дотянуться до кого угодно на львовских улицах.

"Это часть пропаганды страха, которую они будут распространять в украинском сегменте", — добавил Коваленко.

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по мотиву стрельбы.

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