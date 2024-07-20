Убивство Ірини Фаріон — як реагує Росія

Ірина Фаріон. Фото: Reuters

Російські наративи щодо вбивства Ірини Фаріон зараз не становлять небезпеки для українського інформаційного поля. При цьому росіяни продовжують намагатися розколоти українське суспільство.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у суботу, 20 липня.

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Коваленко зазначив, що за підсумками аналізу охоплень російських вкидів стало зрозуміло, що деякі з них не доходять навіть до ста тисяч. При цьому ворог продовжує робити ставку на розкол в українському суспільстві.

"Росія намагатиметься навколо цього вбивства будувати різні конспірологічні теорії і відводити власний інтерес на другий-третій план. Мовляв, що російського сліду тут бути не може, хоча найбільшу вигоду від цієї трагедії отримають росіяни, адже вони отримали поле для конспірологій і розколюючих елементів", — зазначив Коваленко.

Окрім усього іншого, таким чином загарбники намагалися показати частині суспільства, що вони можуть дотягнутися до кого завгодно на львівських вулицях.

"Це частина пропаганди страху, який вони будуть поширювати в українському сегменті", — додав Коваленко.

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву стрілянини.