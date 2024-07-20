Замах на Фаріон — фото вбивці

Місце вбивства Ірини Фаріон. Фото: Суспільне

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України закликав не вірити фейковому фото нібито вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Нині відповідна світлина шириться мережею.

Про цю ситуацію повідомили у Центрі протидії дезінформації у суботу, 20 липня.

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"Мережею шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини", — йдеться у повідомленні.

Перевіривши цю інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності.

"Чоловік, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину. Довіряте лише джерелам верифікованої інформації!" — повідомили у ЦПД.

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву стрілянини.