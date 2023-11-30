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В Верховной раде рассказали, готова ли Украина к зиме

30 ноября 2023 18:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Верховной раде рассказали, готова ли Украина к зиме
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан было светло и тепло.

Об этом Андрей Герус сказал в эфире телеканала "Рада".

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"Европейские трейдеры активно используют наши подземные хранилища для хранения газа — это энергетическая безопасность стран Евросоюза зимой. В случае необходимости, мы будем иметь возможность импорта газа из европейских стран. Но в этом году полагаемся на украинскую добычу газа, которая должна обеспечить нам происхождение этой зимой", — рассказал Герус.

По его словам, осенью и летом в стране возникал профицит. В результате происходил экспорт электроэнергии, на котором удалось заработать. Герус подчеркнул, что зимой потенциально могут возникать дефициты, тогда Украина сможет импортировать электроэнергию из Европейского Союза, чтобы сбалансировать свои энергосистемы и полностью обеспечить потребление, а также спрос.

"Также остается риск вражеских атак на энергосистему. Европейские партнеры помогли нам в этом вопросе, значительно улучшив ПВО", — добавил он.

Напомним, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Вчера был зафиксирован резкий рост потребления.

Также мы писали, что зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света.

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