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В Виннице мужчины избили, ограбили и оставили связанной женщину — какой приговор вынес суд

26 июля 2024 23:53
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
В Виннице мужчины избили, ограбили и оставили связанную женщину - как их наказали
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Виннице двое ранее судимых мужчин напали на женщину, избили, ограбили ее и оставили связанной, покинув место преступления. Преступников поймали и приговорили к тюрьме.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Винницкой области в пятницу, 26 июля.

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Детали дела

По данным правоохранителей, в прошлом году в Виннице двое мужчин, только что вышедших из тюрьмы, напали на местную жительницу, у которой арендовали квартиру. Они избили женщину, забрали у нее деньги и телефон, а потом убежали, оставив ее связанной.

В Виннице мужчины избили и ограбили женщину
Скотч, которым связали женщину. Фото: vn.npu.gov.ua
Дело об избиении и ограблении женщины в Виннице
Украденные средства. Фото: vn.npu.gov.ua

Полиция установила, что злоумышленникам 47 и 50 лет, а в тюрьме они отбывали наказание за подобные преступления. Через несколько часов в Житомире нападавших задержали спецназовцы КОРДа и оперативники уголовного розыска.

Полиция задержала преступников фото
Задержание преступников. Фото: vn.npu.gov.ua
Какое наказание по ч.4 ст. 187 (Разбой) УКУ
Задержание преступников. Фото: vn.npu.gov.ua

Решение суда

"На основании собранных следователями полиции доказательств суд признал злоумышленников виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины, и назначил обоим наказание в виде лишения свободы на 10 лет", — отметили правоохранители.

Задержанные преступники фото
Задержание преступников. Фото: vn.npu.gov.ua

Судебные решения

Напомним, что мужчина дважды убегал из воинской части во Львовской области. Суд назначил ему заключение на короткий срок.

Также мы писали, что в Закарпатье женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Злоумышленницу оштрафовал суд.

Добавим, что в Сумской области пограничник за вознаграждение помогал военнообязанным обходить блокпосты. Суд назначил мягкое наказание.

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