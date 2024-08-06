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В Виннице задержан агент России, который поджигал военную технику

6 августа 2024 15:22
Валерия Барановская - редактор
В Виннице иностранец по поручению ФСБ поджигал военные машины
Задержание злоумышленника. Фото: Служба безопасности Украины
Валерия Барановская - редактор

В Виннице правоохранители задержали иностранца, который по поручению российской спецслужбы поджег внедорожник защитников Украины и планировал продолжить поджоги военной техники в регионе. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 6 августа.

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Совместными усилиями СБУ и Нацполиции был задержан злоумышленник, выполнявший задачи российской спецслужбы по поджиганию автомобилей Сил обороны. В частности, его интересовали служебные автомобили ВСУ, находившиеся на техобслуживании в областном центре.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Виннице иностранца, который по заданию ФСБ готовил новую серию поджогов авто Сил обороны", — говорится в сообщении.

Российская спецслужба направила своего агента из соседней страны для выполнения враждебной задачи поджигать транспортные средства украинских защитников. Иностранец согласился на эту работу за вознаграждение ФСБ и прибыл в Винницу, где поселился у местного знакомого. Ночью он отправился на поиски военных автомобилей, обнаружив внедорожник ВСУ на СТО.

"Сначала злоумышленник сфотографировал потенциальную цель, чтобы "согласить" ее со своим российским куратором. Затем по инструкции ФСБ иностранец приобрел две канистры с бензином и в определенное время поджег военный автомобиль", — отмечают в СБУ.

Злоумышленник также зафиксировал поджог на видео, чтобы получить дополнительные средства от оккупантов. Российские спецслужбы планировали использовать видео для проведения информационно-психологических операций, направленных на расшатывание внутренней ситуации в приграничном регионе.

После совершения преступления российский агент должен был продолжить серию поджогов на территории областного центра.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по "горячим следам". У него была изъята самодельная зажигательная смесь, мобильные телефоны и банковские карточки с доказательствами сотрудничества с агрессором.

В настоящее время иностранцу было сообщено о подозрении, злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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