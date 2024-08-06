У Вінниці іноземець за дорученням ФСБ палив військові автівки

Затримання зловмисника. Фото: Служба безпеки України

У Вінниці правоохоронці затримали іноземця, який за дорученням російської спецслужби підпалив позашляховик захисників України та планував продовжити підпали військової техніки у регіоні. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у вівторок, 6 серпня.

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У Вінниці затримали іноземця, який підпалив військовий позашляховик

Спільними зусиллями СБУ та Нацполіції було затримано зловмисника, який виконував завдання російської спецслужби з підпалювання автомобілів Сил оборони. Зокрема, його цікавили службові авто ЗСУ, що перебували на техобслуговуванні в обласному центрі.

"Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ готував нову серію підпалів авто Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Російська спецслужба направила свого агента з сусідньої країни для виконання ворожого завдання — підпалювати транспортні засоби українських захисників. Іноземець погодився на цю роботу за винагороду від ФСБ та прибув до Вінниці, де оселився у місцевого знайомого. Вночі він відправився на пошуки військових автомобілів, знайшовши позашляховик ЗСУ на СТО.

"Спочатку зловмисник сфотографував потенційну ціль, щоб "погодити" її зі своїм російським куратором. Потім за інструкцією ФСБ іноземець придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль", — зазначають у СБУ.

Зловмисник також зафіксував підпал на відео, щоб отримати додаткові кошти від окупантів. Російські спецслужби планували використовувати відео для проведення інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на розхитування внутрішньої ситуації в прикордонному регіоні.

Після вчинення злочину російський агент мав продовжити серію підпалів на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали зловмисника по "гарячих слідах". У нього було вилучено саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки із доказами співпраці з агресором.

Наразі іноземцю було повідомлено про підозру, зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.