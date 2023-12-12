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В Vodafone также фиксируют проблемы — в чем дело

12 декабря 2023 13:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Vodafone также фиксируют проблемы — в чем дело
Мобильное приложение Vodafone. Фото: gsminfo
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

У мобильного оператора Vodafone возникли проблемы с приложением днем 12 декабря. Там сообщают о значительном увеличении нагрузки на систему платежей из-за сбоя "Киевстара".

Об этом сообщают в Telegram-канале Vodafone.

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Из-за значительного увеличения нагрузки на систему платежей Vodafone из-за сбоя работы "Киевстара" возможны задержки зачисления платежей на баланс, а также таймауты или ошибки на платежных страницах при выполнении пополнения.

"Имеем большое количество обращений от абонентов КС в наши колл-центры относительно услуги нацроуминга. На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же, абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это тоже только сеть lifecell", — отметили в Vodafone.

В то же время пользователи сообщают, что мобильное приложение My Vodafone не работает.

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Скриншот приложения Vodafone
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Скриншот поста Vodafone

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Новини.LIVE подготовили подробные инструкции, как изменить оператора в настройках, если нет сети.

Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

Кроме того, массированной DDoS-атаки в Украине испытал и Monobank. По словам Гороховского, у специалистов банка все под контролем.

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