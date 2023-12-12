В Vodafone также фиксируют проблемы — в чем дело

Мобильное приложение Vodafone. Фото: gsminfo

У мобильного оператора Vodafone возникли проблемы с приложением днем 12 декабря. Там сообщают о значительном увеличении нагрузки на систему платежей из-за сбоя "Киевстара".

Об этом сообщают в Telegram-канале Vodafone.

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Из-за значительного увеличения нагрузки на систему платежей Vodafone из-за сбоя работы "Киевстара" возможны задержки зачисления платежей на баланс, а также таймауты или ошибки на платежных страницах при выполнении пополнения.

"Имеем большое количество обращений от абонентов КС в наши колл-центры относительно услуги нацроуминга. На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же, абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это тоже только сеть lifecell", — отметили в Vodafone.

В то же время пользователи сообщают, что мобильное приложение My Vodafone не работает.

Скриншот приложения Vodafone

Скриншот поста Vodafone

Напомним, что утром 12 декабря на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Не работает сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

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Также мы писали, что масштабный сбой в сети Киевстар повлиял не только на отсутствие интернета и связи, но и на другие ежедневные услуги. В частности, украинцы жалуются на трудности при оплате за проезд, работу терминалов и банкоматов, а также невозможность позвонить в контакт-центры ДТЭК.

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