Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Vodafone також фіксують проблеми — в чому справа arrow

У Vodafone також фіксують проблеми — в чому справа

12 грудня 2023 13:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Vodafone також фіксують проблеми — в чому справа
Мобільний додаток Vodafone. Фото: gsminfo
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У мобільного оператора Vodafone виникли проблеми з додатком вдень 12 грудня. Там повідомляють про значне збільшення навантаження на систему платежів через збій "Київстару".

Про це повідомляють у Telegram-каналі Vodafone.

Читайте також:

У Vodafone не працює мобільний додаток

Через значне збільшення навантаження на систему платежів Vodafone через збій роботи "Київстару" можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення.

"Маємо велику кількість звернень від абонентів КС в наші кол-центри щодо послуги нацроумінгу. На нашому боці послуга працює коректно. Принаймні бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Так само, абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, наразі це також тільки мережа lifecell", — зазначили у Vodafone.

Водночас користувачі повідомляють, що мобільний додаток My Vodafone не працює.

null
Скриншот додатку Vodafone
null
Скриншот допису Vodafone

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

Крім того, масованої DDoS-атаки в Україні зазнав і Monobank. За словами Гороховського, у фахівців банку все під контролем.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі