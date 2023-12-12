У Vodafone також фіксують проблеми — в чому справа

Мобільний додаток Vodafone. Фото: gsminfo

У мобільного оператора Vodafone виникли проблеми з додатком вдень 12 грудня. Там повідомляють про значне збільшення навантаження на систему платежів через збій "Київстару".

Про це повідомляють у Telegram-каналі Vodafone.

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Через значне збільшення навантаження на систему платежів Vodafone через збій роботи "Київстару" можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення.

"Маємо велику кількість звернень від абонентів КС в наші кол-центри щодо послуги нацроумінгу. На нашому боці послуга працює коректно. Принаймні бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Так само, абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, наразі це також тільки мережа lifecell", — зазначили у Vodafone.

Водночас користувачі повідомляють, що мобільний додаток My Vodafone не працює.

Скриншот додатку Vodafone

Скриншот допису Vodafone

Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.

Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.

Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.

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