У Vodafone також фіксують проблеми — в чому справа
У мобільного оператора Vodafone виникли проблеми з додатком вдень 12 грудня. Там повідомляють про значне збільшення навантаження на систему платежів через збій "Київстару".
Про це повідомляють у Telegram-каналі Vodafone.
У Vodafone не працює мобільний додаток
Через значне збільшення навантаження на систему платежів Vodafone через збій роботи "Київстару" можливі затримки зарахування платежів на баланс, а також таймаути чи помилки на платіжних сторінках при виконанні поповнення.
"Маємо велику кількість звернень від абонентів КС в наші кол-центри щодо послуги нацроумінгу. На нашому боці послуга працює коректно. Принаймні бачимо абонентів lifecell, зареєстрованих у нашій мережі за допомогою послуги національного роумінгу. Так само, абоненти Vodafone можуть реєструватися в мережі іншого оператора, наразі це також тільки мережа lifecell", — зазначили у Vodafone.
Водночас користувачі повідомляють, що мобільний додаток My Vodafone не працює.
Нагадаємо, що вранці 12 грудня на мобільного оператора "Київстар" здійснили потужну хакерську атаку. Не працює сайт та додаток, а користувачі скаржаться на перебої у зв'язку в різних регіонах.
Новини.LIVE підготували детальні інструкцію, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі.
Також ми писали, що масштабний збій у мережі "Київстар" вплинув не лише на відсутність інтернету та зв'язку, а й на інші щоденні послуги. Зокрема, українці скаржаться на труднощі при оплаті за проїзд, роботу терміналів та банкоматів, а також неможливість зателефонувати до контакт-центрів ДТЕК.
Крім того, масованої DDoS-атаки в Україні зазнав і Monobank. За словами Гороховського, у фахівців банку все під контролем.
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