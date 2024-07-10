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У Залужного прокомментировали "сомнения" генерала Милли в украинском войске

10 июля 2024 20:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Разговоры Залужного и Милли — сомневались ли США в возможностях украинской армии
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Со стороны США не было сомнений в возможности отразить российское наступление в феврале 2022 года, в частности на Киевщине. Был всегда профессиональный диалог между военными.

Об этом рассказала бывшая помощница и главная коммуникационница экс-головкома Валерия Залужного Людмила Долгоновская в интервью каналу "Є питання" .

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Как происходила коммуникация между Милли и Залужным

Долгоновская отметила, что она присутствовала почти на всех телефонных переговорах Залужного с тогдашним главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мне было доверено там быть именно для того, чтобы была обеспечена внешняя коммуникация. Конечно, я не могу раскрывать детали, но хочу сказать, что никогда не звучало обид и никогда не было пренебрежительных разговоров. Это всегда было большое уважение, всегда был профессиональный диалог двух военных, понимающих свое дело и ситуацию", — сказала она.

Экс-помощница добавила, что во время разговоров не было со стороны представителя США сомнений в возможностях украинской армии.

"Я не могу сказать, что это звучало как сомнения. Рассматривались разные сценарии, в том числе полномасштабное наступление, о котором говорил генерал Милли публично, или сценарий наступательной операции на востоке, или какие-то комбинированные действия. Мы говорили о том, какие силы и средства у нас есть для того, чтобы отреагировать на них", — подчеркнула Долгоновская.

Она также рассказала, что при каждом разговоре с Милли Украина просила о помощь от США.

Ранее экс-помощница Залужного заявила, что военные просили руководство страны объявить мобилизацию раньше 24 февраля 2022 года, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубежи обороны.

По ее словам, экс-главком публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года.

Кроме того, Долгоновская сообщила, что в Генштабе Вооруженных сил Украины рассматривали разные варианты нападения России на Украину, поэтому заранее был принят план обороны страны. Военные во время учений отрабатывали разные ситуации.

США война ВСУ Валерий Залужный армия Генштаб ВСУ война в Украине Марк Милли

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