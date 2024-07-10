Разговоры Залужного и Милли — сомневались ли США в возможностях украинской армии

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб

Со стороны США не было сомнений в возможности отразить российское наступление в феврале 2022 года, в частности на Киевщине. Был всегда профессиональный диалог между военными.

Об этом рассказала бывшая помощница и главная коммуникационница экс-головкома Валерия Залужного Людмила Долгоновская в интервью каналу "Є питання" .

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Долгоновская отметила, что она присутствовала почти на всех телефонных переговорах Залужного с тогдашним главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Мне было доверено там быть именно для того, чтобы была обеспечена внешняя коммуникация. Конечно, я не могу раскрывать детали, но хочу сказать, что никогда не звучало обид и никогда не было пренебрежительных разговоров. Это всегда было большое уважение, всегда был профессиональный диалог двух военных, понимающих свое дело и ситуацию", — сказала она.

Экс-помощница добавила, что во время разговоров не было со стороны представителя США сомнений в возможностях украинской армии.

"Я не могу сказать, что это звучало как сомнения. Рассматривались разные сценарии, в том числе полномасштабное наступление, о котором говорил генерал Милли публично, или сценарий наступательной операции на востоке, или какие-то комбинированные действия. Мы говорили о том, какие силы и средства у нас есть для того, чтобы отреагировать на них", — подчеркнула Долгоновская.

Она также рассказала, что при каждом разговоре с Милли Украина просила о помощь от США.

Ранее экс-помощница Залужного заявила, что военные просили руководство страны объявить мобилизацию раньше 24 февраля 2022 года, чтобы они могли пополнить войско и выдвинуться на рубежи обороны.

По ее словам, экс-главком публично сказал об угрозе полномасштабного вторжения на форуме "Украина-30" 23 августа 2021 года.

Кроме того, Долгоновская сообщила, что в Генштабе Вооруженных сил Украины рассматривали разные варианты нападения России на Украину, поэтому заранее был принят план обороны страны. Военные во время учений отрабатывали разные ситуации.