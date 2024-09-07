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В Житомире в воинской части случайно застрелили бойца — что решил суд

7 сентября 2024 07:21
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Жительница Львовской области настаивала на взыскании компенсации с воинской части за убийство своего мужа — решение суда
Украинский военный с оружием. Фото иллюстративное: facebook.com/JointForcesCommandAFU
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Житомирской области боец одной из воинских частей случайно выстрелил в другого солдата. От слепого огнестрельного ранения травмированный погиб. Супруга умершего воина, которая проживает во Львовской области, обратилась в суд с просьбой о взыскании компенсации с воинской части.

Об этом говорится в приговоре, который Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес 25 января.

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Детали дела

В судебных материалах отмечено, что муж истицы проходил службу по мобилизации в одной из воинских частей Житомира. Его застрелил 1 августа 2022 года солдат, который находился в состоянии наркотического опьянения. Согласно служебному расследованию, это произошло случайно при чистке оружия.

В январе 2023 года суд признал солдата виновным в убийстве и обязал его выплачивать жене покойного компенсацию, в том числе ежемесячные выплаты на содержание ребенка. Фигурант пренебрег этими обязательствами, поэтому супруга погибшего решила взыскать компенсацию с воинской части, на территории которой произошло убийство. В свою очередь представитель воинской части выступил против удовлетворения иска, отметив, что женщина сама подписала договор о выплате компенсаций с виновником трагедии, чем подтвердила отсутствие претензий из-за гибели своего мужа.

Решение суда

Суд решил, что воинская часть должна выплатить 100 тысяч гривен за моральный ущерб, который потерпели близкие погибшего, а также 150 тысяч гривен на содержание его несовершеннолетнего сына.

Обжаловать судебное решение можно было в течение 30 дней со дня его провозглашения. Сейчас приговор уже вступил в законную силу.

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