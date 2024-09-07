Жителька Львівщини наполягала на стягненні компенсації з військової частини за вбивство свого чоловіка — рішення суду

Український військовий зі зброєю. Фото ілюстративне: facebook.com/JointForcesCommandAFU

У Житомирській області боєць однієї з військових частин випадково вистрелив в іншого солдата. Від сліпого вогнепального поранення травмований загинув. Дружина померлого воїна, яка проживає у Львівській області, звернулася до суду із проханням щодо стягнення компенсації з військової частини.

Про це йдеться у вироку, який Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області ухвалив 25 січня.

Читайте також:

Деталі справи

У судових матеріалах зазначено, що чоловік позивачки проходив службу за мобілізацією в одній із війських частин Житомира. Його застрелив 1 серпня 2022 року солдат, який перебував у стані наркотичного сп'яніння. Згідно із службовим розслідуванням, це стало випадково під час чистки зброї.

У січні 2023 року суд визнав солдата винним у вбивстві та зобов'язав його виплачувати дружині покійного компенсацію, зокрема щомісячні виплати на утримання дитини. Фігурант знехтував цими зобов'язаннями, тому дружина загиблого вирішила стягнути компенсацію з військової частини, на території якої сталося вбивство. Своєю чергою представник військової частини виступив проти задовлення позову, зазначивши, що жінка сама підписала договір про виплату компенсацій із винуватцем трагедії, чим засвідчила відсутність претензій через загибель свого чоловіка.

Рішення суду

Суд вирішив, що військова частина має сплатити 100 тисяч гривень за моральну шкоду, якої зазнали близькі загиблого, а також 150 тисяч гривень на утримання його неповнолітнього сина.

Оскаржити судове рішення можна було впродовж 30 днів від дня його проголошення. Наразі вирок уже набув законної чинності.