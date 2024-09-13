Украина возглавила рейтинг смертности в мире — отчет ЦРУ

Украинцы. Фото: Новини.LIVE

Украина оказалась на первом месте в мире по смертности людей. Рождаемость в стране — наименьшая среди других стран.

Об этом говорится в отчете Центрального разведывательного управления США в пятницу, 13 сентября.

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Смертность и рождаемость в Украине

В ЦРУ сообщили, что уровень смертности в Украине составляет 18,6 на тысячу человек — это самый высокий показатель в мире.

Отчет ЦРУ. Фото: скриншот

На втором месте по уровню смертности находится Литва (15,02), а на третьем — Сербия (14,9). Россия заняла девятую позицию с показателем 14 смертей на тысячу населения.

На последнем месте оказались арабские страны:

Катар;

Объединенные Арабские Эмираты;

Кувейт;

Бахрейн.

Отчет ЦРУ. Фото: скриншот

По данным ЦРУ, у Украины самый низкий в мире уровень рождаемости, она занимает 228-е место с показателем шесть рождений на тысячу человек. Самый высокий уровень наблюдается в африканских странах, лидером среди которых является Нигер — 46,6 рождения на тысячу населения.