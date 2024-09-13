В Укрэнерго назначили исполняющего обязанности председателя правления

Алексей Брехт. Фото: Укрэнерго

В Укрэнерго назначили исполняющего обязанности главы правления. Владимира Кудрицкого заменил Алексей Брехт.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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"С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления "Укрэнерго". В компании он работает 23 года, а в целом в энергетическом секторе — 25. Последние два года Алексей Брехт был членом правления "Укрэнерго" и отвечал за эксплуатацию, восстановление и развитие сети системы передачи", — говорится в сообщении.

Брехт подчеркнул, что главной задачей сейчас является подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов. По его словам, Укрэнерго играет ключевую роль в украинской энергосистеме, поэтому обеспечивать ее надежную работу в составе европейской сети ENTSO-E – приоритет.

В Укрэнерго отметили, что будут сохранять курс на привлечение международной помощи для восстановления высоковольтной сети после российских атак и усиления ее устойчивости.

"Углубление интеграции в европейское энергетическое пространство — также среди целей компании. Ведь это — залог нашей поддержки в противостоянии энергетическому террору", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что компания и в дальнейшем будет придерживаться практик корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития и будет ждать прозрачного избрания независимого Наблюдательного совета и назначения председателя правления.