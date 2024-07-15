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Украина получит новую партию военной помощи от Испании — что в списке

15 июля 2024 18:37
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Испания передала Украине новую партию танков Leopard 2
Военнослужащий ВС Испании обеспечивает прикрытие пушки танка Leopard 2 во время учений. Фото: Bloomberg
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Испания продолжает поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, в том числе военной помощью. Страна пообещала передать новую партию оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Испании в понедельник, 15 июля.

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Что входит в новый пакет помощи

По информации оборонного ведомства Испании, в новый пакет помощи входят 10 танков Leopard 2, разные экскаваторы и значительное количество противотанковых ракет.

Отмечается, что перед отправкой в Украину танки капитально отремонтировали и испытали.

Партию помощи отправили кораблем в Польшу, в порт страны судно должно прибыть в следующую субботу.

"После попадания в Польшу начнется защищенная транспортировка наземным транспортом к месту доставки Вооруженным Силам Украины. На всех этапах транспортировки усиливаются меры безопасности", — говорится в сообщении.

Отметим, что Испания передала Украине 20 таких танков, и планирует подготовить и передать еще одну партию в течение второй половины 2024 года.

Ранее правительство Австралии выделило Украине дополнительно 250 млн долларов финансовой поддержки. Этот пакет является самым большим от страны с начала полномасштабного вторжения России.

Также мы писали, что страны НАТО будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 млрд евро в течение следующего года.

оружие военная помощь Украина Испания танки боеприпасы Leopard 2

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