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Україна отримає нову партію військової допомоги від Іспанії — що у списку

15 липня 2024 18:37
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2
Військовослужбовець ЗС Іспанії забезпечує прикриття гармати танка Leopard 2 під час навчань. Фото: Bloomberg
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Іспанія продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, у тому числі військовою допомогою. Країна пообіцяла передати нову партію зброї.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Іспанії в понеділок, 15 липня.

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Що входить у новий пакет допомоги

За інформацією оборонного відомства Іспанії, у новий пакет допомоги входять 10 танків Leopard 2, різні екскаватори та значна кількість протитанкових ракет.

Зазначається, що перед відправкою в Україну танки капітально відремонтували та випробували.

Партію допомоги відправили кораблем до Польщі, до порту країни судно має прибути до наступної суботи.

"Після потрапляння в Польщу розпочнеться захищене транспортування наземним транспортом до місця доставки Збройним Силам України. На всіх етапах цього важливого руху посилюються заходи безпеки", — йдеться у повідомленні.

Загалом Іспанія передала Україні 20 таких танків, і планує підготувати та передати ще одну партію протягом другої половини 2024 року.

Раніше уряд Австралії виділив Україні додатково 250 млн доларів фінансової підтримки. Цей пакет є найбільшим від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми писали, що країни НАТО продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 млрд євро упродовж наступного року

зброя військова допомога Україна Іспанія танки боєприпаси Leopard 2

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