Іспанія передала Україні нову партію танків Leopard 2

Україна отримає нову партію військової допомоги від Іспанії — що у списку
Іспанія продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, у тому числі військовою допомогою. Країна пообіцяла передати нову партію зброї.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Іспанії в понеділок, 15 липня.
Що входить у новий пакет допомоги
За інформацією оборонного відомства Іспанії, у новий пакет допомоги входять 10 танків Leopard 2, різні екскаватори та значна кількість протитанкових ракет.
Зазначається, що перед відправкою в Україну танки капітально відремонтували та випробували.
Партію допомоги відправили кораблем до Польщі, до порту країни судно має прибути до наступної суботи.
"Після потрапляння в Польщу розпочнеться захищене транспортування наземним транспортом до місця доставки Збройним Силам України. На всіх етапах цього важливого руху посилюються заходи безпеки", — йдеться у повідомленні.
Загалом Іспанія передала Україні 20 таких танків, і планує підготувати та передати ще одну партію протягом другої половини 2024 року.
Раніше уряд Австралії виділив Україні додатково 250 млн доларів фінансової підтримки. Цей пакет є найбільшим від країни з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Також ми писали, що країни НАТО продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 млрд євро упродовж наступного року.
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