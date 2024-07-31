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Украина получила первую партию истребителей F-16 — Bloomberg

31 июля 2024 19:02
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Истребители F-16 прибыли в Украину — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский осматривает самолет F-16 в Нидерландах. Иллюстративное фото: Bloomberg
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украина, по всей вероятности, получила первую партию истребителей F-16 после долгого ожидания. Сроки по поставкам были выполнены.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным источников, конечный срок передачи военных самолетов американского производства был соблюден.

Таким сроком определяли конец июля.

Также отмечается, что пока непонятно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать боевые самолеты или процесс займет больше времени.

Представитель Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что западные партнеры Украины обещают передать истребители F-16 в ближайшее время.

А по словам члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии, союзники пообещали Украине больше истребителей F-16, чем подготовили пилотов. В настоящее время возникает вопрос не бортов, а людей.

самолет Украина военная техника самолеты истребитель F-16

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