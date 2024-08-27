Чигиринская АЭС — Украина готовится достроить заброшенную станцию

Украина планирует достроить заброшенную ранее АЭС — сделаны первые шаги
В Украине сделали первые шаги по достройке ранее заброшенной Чигиринской Атомной электростанции (АЭС) в Черкасской области. Уже сделаны первые шаги по реализации этого проекта.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома" во вторник, 27 августа.
Достройка Чигиринской АЭС
В Энергоатоме отмечают, что энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает увеличение мощности отечественной атомной генерации.
"Команда активно работает над поиском новых площадок для строительства", — говорится в сообщении.
Энергетики подчеркивают, что наиболее перспективной площадкой сейчас является Чигиринская, вблизи городка Орбита Черкасской области.
"Планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", — добавляют в компании.
Там подчеркнули, что уже сделаны первые шаги по реализации этого проекта.
В частности, местные депутаты предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом". Также было принято решение о передаче 38 гектаров земли.
"Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша", — сказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
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