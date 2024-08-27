Чигиринская АЭС — Украина готовится достроить заброшенную станцию

Территория недостроенной Чигиринской АЭС. Фото: Dzvin Media

В Украине сделали первые шаги по достройке ранее заброшенной Чигиринской Атомной электростанции (АЭС) в Черкасской области. Уже сделаны первые шаги по реализации этого проекта.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома" во вторник, 27 августа.

Читайте также:

Достройка Чигиринской АЭС

В Энергоатоме отмечают, что энергетическая стратегия Украины до 2050 года предусматривает увеличение мощности отечественной атомной генерации.

"Команда активно работает над поиском новых площадок для строительства", — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркивают, что наиболее перспективной площадкой сейчас является Чигиринская, вблизи городка Орбита Черкасской области.

"Планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000", — добавляют в компании.

Там подчеркнули, что уже сделаны первые шаги по реализации этого проекта.

В частности, местные депутаты предоставили разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом". Также было принято решение о передаче 38 гектаров земли.

"Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша", — сказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.