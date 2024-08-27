Чигиринська АЕС — Україна готується добудувати закинуту станцію

Територія недобудованої Чигиринської АЕС. Фото: Dzvin Media

В Україні зробили перші кроки щодо добудови раніше закинутої Чигиринської Атомної електростанції (АЕС) в Черкаській області. Вже зроблено перші кроки щодо реалізації цього проєкту.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому" у вівторок, 27 серпня.

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В Енергоатомі зазначають, що енергетична стратегія України до 2050 року передбачає збільшення потужності вітчизняної атомної генерації.

"Команда активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва", — йдеться у повідомленні.

Енергетики підкреслюють, що найбільш перспективним майданчиком наразі є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині.

"Планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", — додають у компанії.

Там наголосили, що вже зроблено перші кроки щодо реалізації цього проєкту.

Зокрема, місцеві депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом". Також було ухвалено рішення про передачу 38 гектарів землі.

"Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша", — сказав керівник "Енергоатома" Петро Котін.