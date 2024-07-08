Зеленский о разработке механизма сбития Польшей российских воздушных целей над Украиной

MIM-104 Patriots армии США в аэропорту Жешув-Ясенка. Фото: REUTERS/Stringer POLAND

Украина и Польша разрабатывают механизм, который позволит польским силам противовоздушной обороны уничтожать российские ракеты и беспилотники. Это касается исключительно тех воздушных целей, которые были запущены в направлении Польши.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 8 июля.

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"Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в договоре безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов", — заявил президент.

Он надеется, что команды Министерства обороны Украины и Польши, а также военные, смогут быстро реализовать этот аспект соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Напомним, что Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

В целом наше государство заключило уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. Одним из последних было соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Литвой , обязывающее страну ежегодно оказывать поддержку Украине.