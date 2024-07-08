Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина разработает механизм сбития Польшей российских воздушных целей arrow

Украина разработает механизм сбития Польшей российских воздушных целей

8 июля 2024 18:53
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Зеленский о разработке механизма сбития Польшей российских воздушных целей над Украиной
MIM-104 Patriots армии США в аэропорту Жешув-Ясенка. Фото: REUTERS/Stringer POLAND
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украина и Польша разрабатывают механизм, который позволит польским силам противовоздушной обороны уничтожать российские ракеты и беспилотники. Это касается исключительно тех воздушных целей, которые были запущены в направлении Польши.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

Сбитие ракет над Украиной

"Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в договоре безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов", — заявил президент.

Он надеется, что команды Министерства обороны Украины и Польши, а также военные, смогут быстро реализовать этот аспект соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Напомним, что Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей.

В целом наше государство заключило уже 21 двустороннее соглашение о безопасности. Одним из последних было соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Литвой , обязывающее страну ежегодно оказывать поддержку Украине.

Владимир Зеленский Польша война Украина ПВО ракеты война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев