Зеленський про розробку механізму збиття Польщею російських повітряних цілей над Україною

Україна розробить механізм збиття Польщею російських повітряних цілей
Україна та Польща розробляє механізм, який дозволить польським силам протиповітряної оборони знищувати російські ракети та безпілотники. Це стосуватиметься виключно тих повітряних цілей, які були запущені в напрямку Польщі.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві у понеділок, 8 липня.
Збиття ракет над Україною
"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", — заявив президент.
Він сподівається, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть швидко реалізувати цей аспект угоди про співробітництво у сфері безпеки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.
Загалом наша держава уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду. Однією з останніх була угода про співробітництво у сфері безпеки із Литвою, що зобов'язує країну щороку надавати підтримку Україні.
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