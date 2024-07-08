Зеленський про розробку механізму збиття Польщею російських повітряних цілей над Україною

MIM-104 Patriots армії США в аеропорту Жешув-Ясьонка. Фото: REUTERS/Stringer POLAND

Україна та Польща розробляє механізм, який дозволить польським силам протиповітряної оборони знищувати російські ракети та безпілотники. Це стосуватиметься виключно тих повітряних цілей, які були запущені в напрямку Польщі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Варшаві у понеділок, 8 липня.

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Збиття ракет над Україною

"Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів", — заявив президент.

Він сподівається, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть швидко реалізувати цей аспект угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

Загалом наша держава уклала вже 21 двосторонню безпекову угоду. Однією з останніх була угода про співробітництво у сфері безпеки із Литвою, що зобов'язує країну щороку надавати підтримку Україні.