Война скоро не закончится - Украина готовит войско к операциям в 2025 году

Украинские военные на учениях. Иллюстративное фото: AFP

Украинская армия создает новые механизированные бригады. Это признак того, что в ближайшее время война не закончится.

Об этом пишет Forbes.

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Как создаются новые бригады

Издание отмечает, что каждая бригада будет состоять из 2000 бойцов, будет проходить подготовку за границей и будет привлекать новобранцев из проживающих там граждан. Они будут оснащены западной техникой.

Подразделения получат номера 160-й серии, первая из которых, 160-я, уже учится в Польше.

Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации возможно 10 000 или более новобранцев и продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины.

Механизированные бригады самые сложные. Они ездят на гусеничной и колесной бронетехнике, а также обычно передвигаются с ротой не менее десятка танков.

На бумаге 10 бригад нуждаются в 20 тысячах военных. Украина должна мобилизовать достаточное количество войск, чтобы Россия понесла значительные потери, а также добавить войска для новых бригад и любых подразделений поддержки, которые им нужны.

Ожидается, что пройдет минимум полгода, прежде чем новые соединения будут готовы к боевым действиям.