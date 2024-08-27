Війна скоро не закінчиться — Україна готує військо до операцій у 2025 році

Українські військові на навчаннях. Ілюстративне фото: AFP

Українська армія створює нові механізовані бригади. Це ознака того, що найближчим часом війна не закінчиться.

Про це пише Forbes.

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Як створюються нові бригади

Видання зазначає, що кожна бригада складатиметься з 2000 бійців, проходитиме підготовку за кордоном і залучатиме новобранців із українців, що проживають там. Вони будуть оснащені західною технікою.

Підрозділи отримають номери 160-ї серії, перша з яких, 160-та, вже навчається в Польщі.

Створення нових бригад залежить від двох речей: успішної мобілізації, можливо 10 000 або більше новобранців і продовження іноземної підтримки військових зусиль України.

Механізовані бригади найважчі. Вони їздять на гусеничній і колісній бронетехніці та зазвичай пересуваються з ротою не менше десятка танків.

На папері 10 бригад потребують 20 тисяч військових. Україна має мобілізувати достатню кількість військ, щоб завдати значних втрат у збройних силах Росії, а також додати війська для нових бригад і будь-яких підрозділів підтримки, які їм потрібні.

Очікується, що пройде щонайменше пів року, перш ніж нові з'єднання будуть готові до бойових дій.