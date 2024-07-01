Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина возобновила контакт с одной из стран после 20-летней паузы — с кем говорил Зеленский arrow

Украина возобновила контакт с одной из стран после 20-летней паузы — с кем говорил Зеленский

1 июля 2024 20:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Владимир Зеленский побеседовал с президентом Гамбии Адамой Берроу и поблагодарил за поддержку саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой африканской страны Гамбии Адамой Берроу. Глава государства поблагодарил его за поддержку Саммита мира и за подпись под итоговым коммюнике.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Разговор с президентом Гамбии

"Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на самом высоком уровне между Украиной и Гамбией", — отметил глава государства.

Глава государства рассказал, что у него был телефонный разговор с президентом Адамой Берроу. В первую очередь Зеленский поблагодарил гамбийского лидера на Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Также лидеры государств обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.

"Для нас важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира", — отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что до полномасштабного российского вторжения в Украине обучались гамбийские студенты.

"Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский приветствовал Венгрию с началом председательства в Совете ЕС. На посту главы Европейского Союза Венгрия 1 июля сменила Бельгию.

Также Зеленский принял участие в Национальном межконфессиональном молитвенном завтраке. На мероприятии присутствовали, кроме делегатов разных конфессий, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский переговоры Украина Африка саммит президент дипломатия Саммит Мира в Швейцарии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно