Владимир Зеленский побеседовал с президентом Гамбии Адамой Берроу и поблагодарил за поддержку саммита мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой африканской страны Гамбии Адамой Берроу. Глава государства поблагодарил его за поддержку Саммита мира и за подпись под итоговым коммюнике.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 1 июля.

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Разговор с президентом Гамбии

"Рад возобновить после более чем 20-летней паузы контакт на самом высоком уровне между Украиной и Гамбией", — отметил глава государства.

Глава государства рассказал, что у него был телефонный разговор с президентом Адамой Берроу. В первую очередь Зеленский поблагодарил гамбийского лидера на Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Также лидеры государств обсудили возможные форматы взаимодействия между Украиной и Африкой по восстановлению мира и обеспечению продовольственной стабильности.

"Для нас важно оставаться одним из ключевых гарантов продовольственной безопасности для Африки и мира", — отметил Зеленский.

Президент также напомнил, что до полномасштабного российского вторжения в Украине обучались гамбийские студенты.

"Мы готовы приветствовать их снова в безопасных регионах и расширять образовательные программы", — подчеркнул Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский приветствовал Венгрию с началом председательства в Совете ЕС. На посту главы Европейского Союза Венгрия 1 июля сменила Бельгию.

Также Зеленский принял участие в Национальном межконфессиональном молитвенном завтраке. На мероприятии присутствовали, кроме делегатов разных конфессий, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.