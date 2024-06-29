Зеленський, Шмигаль та Стефанчук 29 червня взяли участь у молитовному сніданку

Володимир Зеленський під час промови на молитовному сніданку. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у Національному міжконфесійному молитовному сніданку. На заході були присутні крім делегатів від різних конфесій спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

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Глава держави подякував всім присутнім за підтримку, молитви за Україну, поширення правди про війну та за об'єднання заради загальнолюдських цінностей.

Володимир Зеленський на молитовному сніданку. Джерело: Офіс президента України

"Є те, чим ми всі безперечно поєднані — нашим прагненням зберегти найсвітліше в людях і в нашій країні — вистояти у страшний час війни та забезпечити Україні реальну, відчутну і, з погляду міжнародної безпеки, повчальну перемогу добра над злом, щоб інші агресори не нападали на своїх сусідів", — наголосив глава держави.

Денис Шмигаль на молитовному сніданку. Джерело: Офіс президента України

Також Зеленський закликав усіх присутніх боротися, щоб повернути нормальне життя та безпеку всім українським містам і громадам, та спільно реалізувати Формулу миру.

Митрополит Епіфаній на молитовному сніданку. Джерело: Офіс президента України

"Ми не раз доводили, що не буває нездійсненних речей, коли справді віриш у свої сили, коли знаєш, що на твоєму боці — правда людська й Божа, коли дієш і коли робиш усе, щоб люди були в єдності. Я вірю, що ми можемо повернути мир Україні", — сказав Володимир Зеленський.

Присутні помолилися за українських воїнів та всіх українців, об’єднання світу проти зла, за перемогу, мир та відновлення України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна активно готується до липневого саміту НАТО, який пройде у Вашингтоні.

А також глава держави на честь Дня Конституції вручив державні нагороди військовим та рідним загиблих воїнів.