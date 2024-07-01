Володимир Зеленський поговорив з президентом Гамбії Адамою Берроу і подякував за підтримку самміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником африканської країни Гамбії Адамою Берроу. Глава держави подякував йому за підтримку Саміту миру і за підпис під підсумковим комюніке.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 1 липня.

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"Радий відновити після понад 20-річної паузи контакт на найвищому рівні між Україною та Гамбією", — зазначив глава держави.

Глава держави розповів, що він мав телефонну розмову з президентом Адамою Берроу. Насамперед Зеленський подякував гамбійському лідеру на Саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.

Також лідери держав обговорили можливі формати взаємодії між Україною та Африкою щодо відновлення миру та забезпечення продовольчої стабільності.

"Для нас важливо залишатись одним із ключових гарантів продовольчої безпеки для Африки та світу", — зазначив Зеленський.

Президент також нагадав, що до повномасштабного російського вторгнення в Україні навчалися гамбійські студенти.

"Ми готові вітати їх знову в безпечних регіонах і розширювати освітні програми", — підкреслив Зеленський.

Раніше ми розповідали, що Зеленський привітав Угорщину з початком головування в Раді ЄС. На посту голови Європейського Союзу Угорщина 1 липня змінила Бельгію.

Також Зеленський узяв участь у Національному міжконфесійному молитовному сніданку. На заході були присутні, крім делегатів від різних конфесій, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.