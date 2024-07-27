Военная медицина — какие планы у Украины

Тактическая медицина. Иллюстративное фото: Facebook, Doc on copy

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о планах по подготовке военных к само- и взаимопомощи, созданию стабилизационных пунктов и открытию реабилитационных центров. Также в Украине будет разработана система ментального обновления военнослужащих и координационный центр для управления медицинскими ресурсами.

Об этом он сообщил во время медицинского конгресса в субботу, 27 июля.

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Какие планы Украины в сфере медицинского обеспечения

Во время 1-го международного медицинского конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность" министр обороны Украины озвучил планы страны в сфере медицинского обеспечения и поддержки ментального здоровья украинских воинов.

В первую очередь он обратил внимание на стандарты подготовки по тактической медицине. По его словам, цель страны сделать так, чтобы каждый военнослужащий владел навыками само- и взаимопомощи.

"Каждый солдат должен знать, как правильно оказать первую помощь себе и сослуживцу в любой ситуации. Для этого государство разрабатывает и внедряет учебные программы, содержащие практические занятия, тренинги, симуляции и интерактивные курсы" , — отметил Умеров.

Министр обороны анонсировал открытие лаборатории определения качества турникетов и рассказал о внедрении модульной модели для медпунктов 1-го и 2-го уровня с четко определенными штатами, табелями и формулярами.

"Это позволит быстро разворачивать медпункты в полевых условиях, обеспечивая необходимый уровень медицинской помощи в любой ситуации" , — поделился министр.

Он подтвердил информацию о создании стабилизационных пунктов по единым стандартам, направлении военных на программы восстановления и открытии центра реинтеграции освобожденных из плена, о которых ранее заявлял Президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны также подтвердил завершение проекта вместе с НАТО "Реноватор" с пятью современными реабилитационными центрами, которые будут оснащены современными технологиями и специалистами, обеспечивающими качественное лечение и реабилитацию.

Кроме того, Умеров анонсировал разработку и внедрение эффективной системы реабилитации, которая поможет военным вернуться в службу после травм и болезней. В частности, она будет также предусматривать программу ментального восстановления военнослужащих.

"Наша цель — обеспечить оптимальную реабилитацию в зависимости от того, возвращается ли человек в строй, будет ли заниматься гражданской жизнью" , — подчеркнул Умеров.

Еще одним пунктом плана является координационный центр для управления медицинскими ресурсами. Следующими задачами является адаптация программ подготовки медицинских кадров к любым вызовам.

"Это наши приоритеты, это наши задачи, которые мы будем претворять в жизнь быстро, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье каждого нашего защитника", — подытожил министр.

Напомним, 27 июля Института травматологии и ортопедии НАМН Украины был назначен статус национального. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Ранее мы писали о том, что правительство значительно расширило состав Координационного центра медицинских служб ВСУ. Теперь к его деятельности будут привлекаться представители структурных подразделений по вопросам здравоохранения разных военных формирований.