День медика в Україні — Зеленський вручив нагороди лікарям

Зеленський привітав медиків з професійним святом та надав одному із закладів статус національного
У суботу, 27 липня, Інституту травматології та ортопедії НАМН України було призначено статус національного. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Про це повідомили у пресслужбі глави держави.
Президент привітав медиків з професійним святом
У День медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії і зазначив, що там щотижня проводять близько 300 операцій, більшість з яких є надскладними. Він наголосив, що робота медиків заслуговує на особливу похвалу.
Глава держави також подякував за їхню відданість та професійність, які допомагають рятувати життя навіть у складних умовах війни.
Президент зазначив, що всі медичні установи в Україні відчувають наслідки війни, приймаючи поранених або зазнаючи обстрілів.
"Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти "Охматдиту" і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України. Дякую!" – сказав Зеленський.
Під час візиту український лідер вшанував хвилиною мовчання пам’ять лікарів і медиків, які загинули у війні.
Також Президент привітав працівників Інституту та військових лікарів із професійним святом і вручив державні нагороди.
Крім того, Зеленський поспілкувався з військовими, які проходять лікування в Інституті, подякував їм за захист країни та вручив їм державні нагороди.
Також ми повідомляли, що 4 липня у День Національної поліції України 20 правоохоронців були нагороджені орденами. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.
А під час візиту у Донецьку область глава держави відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади і вручив нагороди бойовим медикам.
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