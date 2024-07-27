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Зеленський привітав медиків з професійним святом та надав одному із закладів статус національного

27 липня 2024 13:51
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
День медика в Україні — Зеленський вручив нагороди лікарям
Президент України Володимир Зеленський вітає медичних працівників з професійним святом. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 27 липня, Інституту травматології та ортопедії НАМН України було призначено статус національного. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Про це повідомили у пресслужбі глави держави.

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Президент привітав медиків з професійним святом

У День медичного працівника Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії і зазначив, що там щотижня проводять близько 300 операцій, більшість з яких є надскладними. Він наголосив, що робота медиків заслуговує на особливу похвалу.

Глава держави також подякував за їхню відданість та професійність, які допомагають рятувати життя навіть у складних умовах війни.

Зеленський привітав медиків
Медики слухають промову Зеленського. Фото: ОП

Президент зазначив, що всі медичні установи в Україні відчувають наслідки війни, приймаючи поранених або зазнаючи обстрілів. 

"Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти "Охматдиту" і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України. Дякую!" – сказав Зеленський.

Медичні працівники отримують нагороду від президента
Президент нагороджує лікаря. Фото: ОП

Під час візиту український лідер вшанував хвилиною мовчання пам’ять лікарів і медиків, які загинули у війні.

Також Президент привітав працівників Інституту та військових лікарів із професійним святом і вручив державні нагороди.

Крім того, Зеленський поспілкувався з військовими, які проходять лікування в Інституті, подякував їм за захист країни та вручив їм державні нагороди.

Військові отримують нагороду від Зеленського
Глава держави поспілкувався з військовими, які проходять лікування в Інституті. Фото: ОП

Також ми повідомляли, що 4 липня у День Національної поліції України 20 правоохоронців були нагороджені орденами. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.

А під час візиту у Донецьку область глава держави відвідав стабілізаційний пункт 47-ї окремої механізованої бригади і вручив нагороди бойовим медикам.

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