Військова медицина — які плани має Україна

Тактична медицина. Ілюстративне фото: Facebook, Doc on copy

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив про плани з підготовки військових до само- та взаємодопомоги, створення стабілізаційних пунктів і відкриття реабілітаційних центрів. Також в Україні буде розроблена система ментального відновлення військовослужбовців і координаційний центр для управління медичними ресурсами.

Про це він повідомив під час медичного конгресу у суботу, 27 липня.

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Під час 1-го міжнародного медичного конгресу з військової медицини та ментального здоровʼя "Воїн: життя, здоровʼя, боєздатність" міністр оборони України озвучив плани країни у сфері медичного забезпечення та підтримки ментального здоров'я українських воїнів.

У першу чергу він звернув увагу на стандарти підготовки з тактичної медицини. За його словами, мета країни зробити так, щоб кожен військовослужбовець володів навичками само- та взаємодопомоги.

"Кожен солдат має знати, як правильно надати першу допомогу собі та товаришу по службі в будь-якій ситуації. Для цього держава розробляє і впроваджує навчальні програми, які містять практичні заняття, тренінги, симуляції та інтерактивні курси", — зазначив Умєров.

Міністр оборони анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів і розповів про впровадження модульної моделі для медпунктів 1-го і 2-го рівня з чітко визначеними штатами, табелями і формулярами.

"Це дозволить швидко розгортати медпункти в польових умовах, забезпечуючи необхідний рівень медичної допомоги в будь-якій ситуації", — поділився міністр.

Він підтвердив інформацію про створення стабілізаційних пунктів за єдиними стандартами, направлення військових на програми відновлення та відкриття центру реінтеграції звільнених із полону про які раніше заявляв Президент України Володимир Зеленський.

Також міністр оборони підтвердив завершення проєкту разом із НАТО "Реноватор" із п'ятьма сучасними реабілітаційними центрами, які будуть оснащені сучасними технологіями та фахівцями, що забезпечують якісне лікування та реабілітацію.

Крім того, Умєров анонсував розробку і впровадження ефективної системи реабілітації, яка допоможе військовим повернутися до служби після травм і хвороб. Зокрема, вона передбачатиме також програму ментального відновлення військовослужбовців.

"Наша мета — забезпечити оптимальну реабілітацію залежно від того, чи повертається людина в стрій, чи займатиметься цивільним життям", — наголосив Умєров.

Ще одним пунктом плану є — координаційний центр для управління медичними ресурсами. Наступними завданнями є адаптація програм підготовки медичних кадрів до будь-яких викликів.

"Це наші пріоритети, це наші завдання, які ми будемо втілювати в життя швидко, оскільки від цього залежить життя і здоров'я кожного нашого захисника", — підсумував міністр.

Нагадаємо, 27 липня Інституту травматології та ортопедії НАМН України було призначено статус національного. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Раніше ми писали про те, що уряд значно розширив склад Координаційного центру медичних служб ЗСУ. Тепер до його діяльності залучатимуться представники структурних підрозділів з питань охорони здоров'я різних військових формувань.