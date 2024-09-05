Военная помощь для Украины — США задерживают поставки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина до сих пор не получила военной помощи, предусмотренной решением Конгресса Соединенных Штатов. В связи с этим не хватает ресурсов для усиления бригад на фронте.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News в четверг, 5 сентября.

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Президент отметил, что, несмотря на положительное решение Конгресса США о предоставлении военной помощи, Украина до сих пор не получила утвержденные пакеты поддержки.

"Я благодарен всем гражданам Соединенных Штатов. Без их поддержки нас бы не поддержал ни Белый дом, ни Конгресс. Это всегда базируется на поддержке людей. Поэтому я очень благодарен", — сказал Зеленский.

В то же время он добавил, что процесс передачи помощи идет очень медленно.

"Есть позитив относительно решения Конгресса, но есть и негатив, что все проголосованные пакеты мы до сих пор ожидаем в Украине. Поэтому мы не можем тотально усилить наши бригады", — заявил глава государства.