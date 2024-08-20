Владимир Зеленский провел Конгресс местных и региональных властей в Кропивницком

Конгресс местных и региональных властей в Кропивницком. Фото: Офис Президента Украины

В Кропивницком Владимир Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Главными темами стали энергетика, начало учебного года и сотрудничество с партнерами в ЕС.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook во вторник, 20 августа.

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Конгресс местных и региональных властей в Кропивницком

В ходе заседания Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком обсуждались возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовка как можно большего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе.

"Совсем скоро начало учебного года для украинских детей и студентов, совсем скоро отопительный сезон, к которому должны быть готовы все украинские громады, и совсем скоро новый политический сезон у наших партнеров, а это продолжение переговоров с Евросоюзом о вступлении Украины, бюджетные процессы у партнеров", — написал Зеленский.

По словам президента, есть много вопросов и о финансовом обеспечении громад.

"Многое делается на уровне государства. Но должен быть эффективно использован также ресурс, который есть в самих громадах", — подытожил глава государства.