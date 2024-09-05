Військова допомога для України — США затримують поставки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна досі не отримала військової допомоги, яка передбачена рішенням Конгресу Сполучених Штатів. У зв'язку із цим не вистачає ресурсів для посилення бригад на фронті.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для NBC News у четвер, 5 вересня.

Читайте також:

Україна досі не отримала військової допомоги, схваленої Конгресом США

Президент зазначив, що попри позитивне рішення Конгресу США щодо надання військової допомоги, Україна досі не отримала затверджені пакети підтримки.

"Я вдячний усім громадянам Сполучених Штатів. Без їхньої підтримки нас би не підтримав ні Білий дім, ні Конгрес. Це завжди базується на підтримці людей. Тому я дуже за це вдячний", — сказав Зеленський.

Водночас він додав, що процес передачі допомоги йде дуже повільно.

"Є позитив щодо рішення Конгресу, але є і негатив, що всі ті пакети, які було проголосовано, ми досі очікуємо в Україні. Тому ми не можемо тотально посилити наші бригади", — заявив глава держави.