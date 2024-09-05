Новым главой МИД станет Андрей Сибига — решение Зеленского

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига. Фото: Офис президента Украины

Недавно Верховная рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел. Теперь его место может занять замглавы Офиса президента Андрей Сибига.

Об этом свидетельствует проект постановления президента Украины Владимира Зеленского.

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Заметим, что Андрей Сибига работает в дипломатической сфере с 1997 года. В 2012 году он был и. директора, директором Департамента консульской службы МИД Украины. В 2016 году занимал должность посла Украины в Турции, а в 2021 указом президента стал заместителем руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

12 апреля 2024 г. по решению правительства стал первым заместителем министра иностранных дел Украины. Глава государства предлагает его на должность нового главы украинского дипведомства.

Напомним, что самый молодой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 5 сентября был уволен с должности. О причинах увольнения не сообщалось, а на заседание Совета политик так и не пришел.

В Bloomberg предполагают, что теперь Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО . Издание отмечает, что политик очень подружился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и рядом других министров иностранных дел стран НАТО.