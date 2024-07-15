Членство в НАТО Украина получит после войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина не смогла получить приглашение вступить в Альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне, но на то были веские причины. Все должно измениться после войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

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По словам Зеленского, Украина получит приглашение и станет членом НАТО после войны.

"Мы не получили на этом саммите того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров: приглашение в НАТО и членство Украина получит быстро, как только закончится война. Страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если оно находится в войне", — сказал Президент.

В то же время глава государства добавил, что для того, чтобы Украина смогла стать членом Альянса, все страны НАТО должны за это проголосовать.

"Я считаю, что на этом саммите Украина получила максимум, который мы могли получить", — подытожил украинский лидер.

Напомним, 11 июля в Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился Саммит Североатлантического Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку.

На саммите Украина подписала договор о всесторонней поддержке Евросоюза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии и обязанности подписавшихся поддерживать Украину до момента ее вступления в ЕС и НАТО.