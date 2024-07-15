Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда arrow

Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда

15 июля 2024 21:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Членство в НАТО Украина получит после войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Украина не смогла получить приглашение вступить в Альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне, но на то были веские причины. Все должно измениться после войны.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Быстрое вступление Украины в НАТО

По словам Зеленского, Украина получит приглашение и станет членом НАТО после войны.

"Мы не получили на этом саммите того, что не может Украина получить, если она в войне. Без популизма, без разговоров: приглашение в НАТО и членство Украина получит быстро, как только закончится война. Страны-партнеры не могут дать приглашение нашему государству в полном объеме, если оно находится в войне", — сказал Президент.

В то же время глава государства добавил, что для того, чтобы Украина смогла стать членом Альянса, все страны НАТО должны за это проголосовать.

"Я считаю, что на этом саммите Украина получила максимум, который мы могли получить", — подытожил украинский лидер.

Напомним, 11 июля в Вашингтоне в Соединенных Штатах Америки завершился Саммит Североатлантического Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность партнерам за поддержку.

На саммите Украина подписала договор о всесторонней поддержке Евросоюза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии и обязанности подписавшихся поддерживать Украину до момента ее вступления в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский война НАТО президент война в Украине Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля