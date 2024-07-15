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Україна зможе швидко отримати членство в НАТО — Зеленський пояснив коли

15 липня 2024 21:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Членство в НАТО Україна отримає після війни — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна не змогла отримати запрошення вступити до Альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні, але на те були вагомі причини. Все має змінитися після закінчення війни. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у понеділок, 15 липня.

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За словами Зеленського, Україна отримає запрошення і стане членом НАТО після війни.

"Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні. Без популізму, без балачок: запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні", — сказав Президент.

Водночас глава держави додав, що для того аби Україна змогла стати членом Альянсу, всі країни НАТО мають за це проголосувати.  

"Я вважаю, що на цьому саміті Україна отримала максимум, який ми могли отримати", — підсумував український лідер.

Нагадаємо, 11 липня у Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки завершився Саміт Північноатлантичного Альянсу. Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність партнерам за підтримку.

На саміті Україна підписала договір про всебічну підтримку Євросоюзу та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії та обов'язком підписантів підтримувати Україну до моменту її вступу в ЄС та НАТО.

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