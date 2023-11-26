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Украина сделала выбор быть независимой, но постоянно борется с российской агрессией, — Маркарова

26 ноября 2023 12:23
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Украина сделала выбор быть независимой, но постоянно борется с российской агрессией, — Маркарова
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Новини.LIVE
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

В 90-ю годовщину в Вашингтоне чтили память жертв Голодомора в Украине. Посол в США Оксана Маркарова подчеркнула, что Украина выбрала быть европейской независимой страной, но постоянно борется за это право.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE.

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По словам Маркаровой, каждый век вместе с выбором свободы и демократии к украинцам приходит российская агрессия.

"Мы должны распространять правду: рассказывать правду о преступлениях прошлого и о преступлениях сегодняшних. Это помогает нам показать миру правду и собрать поддержку, которая нужна ныне. Ведь для победы на этот раз нам нужно все оружие, все санкции и вся возможная помощь. Поэтому каждое мероприятие с общиной, каждое выступление в церкви, каждая новая программа, которая открыта в любом университете США, каждая встреча с нашими коллегами, в конгрессе и так далее — это часть большого пазла, составляющего картину мощного стратегического партнерства", — пояснила она.

Маркарова подчеркнула, что только постоянная фокусировка каждого на нашей истории и происходящих событиях поможет миру лучше осознать террор, который сделала когда-то и продолжает делать сейчас Россия.

Напомним, что новые доказательства Голодомора 1932-1933 годов обнародовало Министерство внутренних дел Украины. Так, в рамках проекта "Реальная история" рассказали об уголовных делах, в которых зафиксированы случаи людоедства во время геноцида украинцев.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность действиями России, особенно накануне Дня памяти жертв Голодомора. Он считает, что если бы Владимир Путин мог устроить в Украине еще один Голодомор, он бы это сделал.

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