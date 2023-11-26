Україна зробила вибір бути незалежною, але постійно бореться з російською агресією, — Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: Новини.LIVE

У 90-ті роковини у Вашингтоні вшановували пам'ять жертв Голодомору в Україні. Посол в США Оксана Маркарова наголосила, що Україна обрала бути європейською незалежною країною, проте постійно бореться за це право.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE.

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За словами Маркарової, кожного століття разом із вибором свободи та демократії до українців приходить російська агресія.

"Ми маємо поширювати правду: розказувати правду про злочини минулого та про злочини сьогоднішні. Це допомагає нам показати світу правду та зібрати підтримку, яка потрібна нині. Адже для перемоги цього разу нам потрібна вся зброя, всі санкції і вся можлива допомога. Тому, кожен захід з громадою, кожен виступ у церкві, кожна нова програма, яка відкрита у будь-якому університеті США, кожна зустріч із нашими колегами, у конгресі і так далі — це частина великого пазла, який складає картину потужного стратегічного партнерства", — пояснила вона.

Маркарова підкреслила, що тільки постійне фокусування кожного на нашій історії та подіях, які відбувались та відбуваються, допоможе світу краще усвідомити терор, який зробила колись та продовжує робити нині Росія.

Нагадаємо, що нові докази Голодомору 1932-1933 років оприлюднило Міністерство внутрішніх справ України. Так, у рамках проєкту "Реальна історія" розповіли про кримінальні справи, в яких зафіксовані випадки людоїдства під час геноциду українців.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо дій Росії, особливо напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Він вважає, що якби Володимир Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, він би це зробив.