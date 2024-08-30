В Генштабе заявили, что Воздушные Силы временно возглавит Анатолий Кривоножко

Временный руководитель Воздушных сил. Фото: АрмияInform

В пятницу, 30 августа, с должности командующего Воздушными Силами был уволен Николай Олещук. Временно исполнять обязанности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины будет генерал-лейтенант Анатолий Николаевич Кривоножко.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Кривоножко, занимавший должность командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных сил ВСУ, был назначен временным исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ.

"В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Кривоножко Анатолий Николаевич, командующий воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущен к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Что известно о Кривоножке

Анатолий Николаевич Кривоножко родился 23 июля 1965 года. В 2018 году он получил звание генерал-лейтенанта, а в 2023 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Кривоножко владеет многочисленными наградами, среди которых ордена Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого III и II степеней, которые он получил в 2022 и 2023 годах соответственно.

Военную карьеру Кривоножко начал в 114-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ, расположенной в Ивано-Франковске, где занимал должность командира. Впоследствии его назначили заместителем командующего Воздушными силами ВСУ, а с 2015 года он возглавлял воздушное командование "Центр" в Василькове Киевской области.

С 2014 года генерал-лейтенант Кривоножко активно участвовал в антитеррористической операции и операциях Объединенных сил на Востоке Украины. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он продолжает выполнять боевые задания.

Под его руководством было уничтожено более 1160 воздушных целей, более 100 наземных и одну надводную.

Анатолий Кривоножко является автором многочисленных статей по военной тематике, опубликованных в таких специализированных изданиях, как "Наука и техника Воздушных Сил ВСУ", "Системы вооружения и военная техника" и "Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил".

Во время празднования Дня Независимости Украины Кривоножко был награжден орденом "Золотая Звезда" от президента Украины.