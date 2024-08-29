Международные гарантии безопасности могут сдержать агрессию России — сколько украинцев верят

Украинцы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Более 60% украинцев считают, что международные гарантии безопасности смогут сдержать Россию от возможной агрессии в будущем. Больше всего в это верят на западе страны.

Общенациональный опрос провел с 8 по 15 августа Фонд Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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"Гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем — в этом убеждены 62% украинцев", — говорится в результатах опроса.

Результаты опроса. Фото: скриншот

Кроме того, 54% украинцев уверены, что Украина сможет выдержать еще более долгую войну с Россией. В то же время 28% не согласны с этим, а 18% — не имеют четкого ответа.

Также 62% украинцев не доверяют Китаю как посреднику во время возможных переговоров между Украиной и Россией. Доверие выразили только 22% опрашиваемых.

Кого и где опросили

Опрос проводился методом face-to-face во всех областях Украины, кроме тех территорий, которые оккупировала российская армия. В целом опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.