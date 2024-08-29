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Українці відповіли, чи можливо стримати Росію гарантіями безпеки — опитування

29 серпня 2024 17:44
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Міжнародні гарантії безпеки можуть стримати агресію Росії — скільки українців вірять
Українці в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Понад 60% українців вважають, що міжнародні гарантії безпеки зможуть стримати Росію від можливої агресії у майбутньому. Найбільше в це вірять на заході країни.

Загальнонаціональне опитування провів з 8 по 15 серпня Фонд "Демократичні ініціативи" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова.

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"Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому — у цьому переконані 62% українців", — йдеться у результатах опитування.

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Результати опитування. Фото: скриншот

Окрім того, 54% українців упевнені, що Україна зможе витримати ще довшу війну з Росією. Водночас 28% не згодні з цим, а 18% — не мають чіткої відповіді.

Також 62% українців не довіряють Китаю як посереднику під час можливих переговорів між Україною та Росією. Довіру висловили лише 22% опитуваних.

Кого та де опитували

Опитування проводили за методом face-to-face в усіх областях України, крім тих територій, які окупувала російська армія. Загалом опитали 2017 респондентів віком від 18 років. 

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