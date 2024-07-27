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Укрэнерго отменило отключение света в прифронтовой зоне — как это повлияет на потребителей

27 июля 2024 19:26
Валерия Барановская - редактор
Отключение света в Украине – на прифронтовых территориях отменят ограничения
Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК
Валерия Барановская - редактор

В Украине будет отменено отключение электроэнергии для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Объем потребления в этих районах не значителен, поэтому это решение не повлияет негативно на энергосистему других регионов.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга в пятницу, 26 июля.

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Было принято решение упразднить отключение электроэнергии для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Кудрицкий полностью поддерживает это решение и считает его справедливым и логичным.

"К большому сожалению наши сограждане, проживающие в прифронтовых районах, и так очень сильно страдают от ограничений в электроснабжении из-за постоянных обстрелов врага. Я лично считаю это решение абсолютно логичным и справедливым", — отметил глава Укрэнерго.

Он подчеркнул, что объем потребления в этих районах не значительный, поэтому отключение не будет оказывать негативного влияния на энергосистему или другие регионы.

"Естественно на тех территориях потребление не очень велико. Для энергосистемы этот объем не значителен, а для людей, живущих в прифронтовых районах есть. Мы должны сделать для них хоть что-то легче и, я думаю, что никто из потребителей не почувствует никакого негативного влияния от того, что мы не будем отключать эти территории", — подытожил Кудрицкий.

Напомним, глава Укрэнерго заявлял, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Ранее мы писали, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.

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