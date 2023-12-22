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Укрпочта презентовала марку к 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры

22 декабря 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрпочта презентовала марку к 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры
Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский и новые марки. Фото: t.me/igorsmelyansky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 декабря, Укрпочта представила рождественскую марку. Она посвящена 950-летию Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

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Новая рождественская марка

Ее запуск состоится в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

"Вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием и, впервые за долгие годы, сделаем это накануне Рождества. Как и впервые Православная церковь Украины отпразднует главный зимний праздник в Лавре", — подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что Укрпочта гордится быть частью этой истории. Смелянский поблагодарил художника Николая Кочубея и команду, которая сделала еще одно произведение украинского искусства.

Уникальные номерные папки с набором рождественской марки доступны в отделениях Укрпочты на онлайн. Смелянский отметил, что серия лимитирована.

Напомним, Укрпочта и Укрзализныця объединились и организовали рождественскую акцию для военных. Так, пассажиры, которые едут поездами, могут написать для наших защитников письмо и положить его в специальный ящик "Железная почта".

Также мы писали, что украинские пенсионеры смогут обменять пять ламп накаливания на энергосберегающие LED лампы. Такая акция действует с 5 декабря в отделениях Укрпочты.

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