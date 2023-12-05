Расписание поездов возле Карпаты на зимние праздники

Поезд Укрзализныци следует в Карпаты. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця открыла продажу билетов на ряд новых поездов в Карпаты. Они будут курсировать с разных городов страны.

Об этом сообщила пресс-служба транспортной компании.

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"Рождественско-новогодние праздники все ближе! А мы тем временем напоминаем, что открылась продажа на очередной ряд поездов в горы из разных уголков страны", — говорится в сообщении.

Расписание поездов

Уже доступны для приобретения билеты на новый поезд Укрзализныци — №194/193 Кривой Рог — Ясиня.

Из Кривого Рога поезд №194/193 будет отправляться с 17 декабря через день в 11:02. В Ясиню он будет прибывать почти через сутки в 10:06.

В обратном направлении из Ясини поезд будет отправляться с 18 декабря в 13:28 и прибывать в Кривой Рог на следующий день в 10:34.

Еще один поезд — №143/144 — 142/141 Сумы, Чернигов — Ивано-Франковск будет отправляться из Сум с 11 декабря в 19:01, из Чернигова — в 21:18. В Ивано-Франковск он будет прибывать в 13:20 на следующий день.

В обратном направлении из Ивано-Франковска поезд будет отправляться с 12 декабря в 14:44 и прибывать в Чернигов в 7:26, в Сумы — в 9:56.

Кроме того, уже в продаже билеты на новые поезда №143/144 — 142/141 Сумы, Чернигов — Ивано-Франковск и №365/366 Луцк — Рахов.

Маршрут №365/366 Рахов — Луцк будет отправляться из Рахова с 20 декабря в 19:37 и прибывать в Луцк в 11:30. Обратно поезд будет курсировать с 21 декабря в 17:45 и прибывать в Рахов в 8:55.

Напомним, с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена — Чоп — Вена. На станции Чоп он будет подвязан под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.